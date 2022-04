SaleElettorale Exxx…Polzive!!! A Codroipo Targato smentisce accordi col Polo Chimico e col PD. 25 Aprile a Iutizzo. A Monfalcone Forza Italia richiama in lista Marino De Grassi.

«Nessun accordo col “Polo Civico” né col Pd o con coalizioni che guardano a sinistra tipo “Quadruvio”». Per ora, ad una ventina di giorni dalla presentazione delle liste, Valentino Targato, uno dei protagonisti dell’arena elettorale codroipese, non intende farsi stampare un’etichetta politica prima del 9-10 maggio. “Assurdo – commenta l’imprenditore – mantengo buoni rapporti con tutti, anche con Antonio Tajani (coordinatore nazionale di Forza Italia) in virtù della mia carica di presidente Copagri Fvg“. In tal senso emerge la caratteristica “centrista” dell’imprenditore che a Codroipo ha costruito l’azienda dei vivai partendo da un piccolissimo negozio in via Friuli aperto trent’anni fa. Valentino Targato non ha fretta e non nega di essere infastidito dalle voci di un suo accostamento, mai certificato, al PD o al “Quadruvio” di Pasqual. Altri mondi, altri modi di pensare. “Voglio dare un contributo a Codroipo e mettere a disposizione della coalizione, che deciderò quale, la mia esperienza di imprenditore e di relazioni sociali che ho costruito in questi anni”.

In merito alla campagna elettorale oggi è stato il gran giorno del 25 aprile, occasione d’oro per i candidati che stamattina si sono dati appuntamento nella frazione di Iutizzo per la festa di San Marco. In prima fila il candidato Graziano Ganzit e i suoi aspiranti, a seguire il gruppo di Guido Nardini con Tonutti, Soramel Junior e Senior e Giacomo Trevisan; infine, in un tavolo riparato, l’inner circle di Fabio Marchetti composto dai fedelissimi Zoratti, Margherit e Bianchini. A districarsi fra costa, salsicciotti e Lambrusco il maratoneta Vincenzo De Rosa, vero animatore della festa della Liberazione.

Infine la questione Monfalcone che si tinge di giallo soprattutto all’interno della lista centrista: Forza Italia e Progetto Fvg che sostiene ovviamente Cisint. Dopo il caos con Giuseppe Nicoli, gli azzurri sono in difficoltà: non si trovano candidati. Per questo motivo la coordinatrice Sandra Savino è stata costretta a chiamare in lista l’ex presidente della Git di Grado, Marino de Grassi. Accanto a lui, per ora, sono confermati Gionata Pacor, storico liberale isontino e la goriziana Giulia Greatti.