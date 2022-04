SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Clamoroso ribaltone a Lignano: Massimo Brini scarica Marosa e passa con Laura Giorgi. Rinnovo Lisagest il 12 maggio.

Colpo di scena da triplo salto olimpico a Lignano. Massimo Brini, uno dei componenti decisivi delle 2 vittorie di Fanotto sindaco ha raggiunto l’accordo con il Centrodestra + G3nerazioni a sostegno di Laura Giorgi. Un ingaggio clamoroso che fa salire le probabilità di vittoria della coalizione alle prossime comunali del 12 giungo. Alle ultime elezioni “Forza Lignano”, la lista di Massimo Brini aveva superato, in termini di voti, addirittura Forza Italia: 484 voti contro i 473 degli azzurri.

Secondo i rumors che rimbalzano fra “Vineria” e “Alle Bocce”, sarebbero già state superate le resistenze dei componenti la lista che non avevano compreso il ribaltone improvviso. A dire il vero le trattative e le aperture di dialogo con l’assessore al turismo del comune di Lignano erano iniziate molti mesi fa, come dimostra questa foto, con i primi vertici, segretissimi, convocati a Udine da esponenti di Progetto Fvg, il partito dell’assessore al turismo Sergio Bini. Non è escluso che la coalizione che sostiene Alessandro Marosa tenti di costruire un quarta lista ex novo giacché la titolarità del simbolo “Forza Lignano” è di Brini. Un accordo che ha sorpreso un pò tutto l’entourage lignanese poiché si pensava, nel caso di trasferimento, che l’assessore lo accettasse solo per candidarsi sindaco. Resta invece salda la posizione di Laura Giorgi. Non è da escludere che questo terremoto elettorale possa creare qualche fase critica alla prossima assemblea della Lisagest in programma il 12 maggio. Da Trieste avevano consigliato il rinvio dell’approvazione del bilancio e rinnovo cariche a dopo le elezioni. Così non è stato. Il presidente lo indica la regione in armonia con il comune cui viene riservata la poltrona di vice. Il presidente uscente è Manuel Rodeano, fino a pochi mesi fa il candidato sindaco corteggiato da Fedriga.