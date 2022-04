PolpettoneFriulano Exxx…Polzive!!! Fischi al Prefetto Marchesiello per l’esegesi al Regime sanitario. Fontanini imbambolato elogia i custodi del cimitero degli Alleati di Tavagnacco.

Per gli udinesi e per tutti i friulani laici, liberali, democratici e occidentali sarà il penultimo 25 aprile di Fontanini. Il prossimo anno sarà piena campagna elettorale e la via d’uscita per il peggior sindaco di Udine è aperta. L’anniversario del 25 aprile di oggi ha registrato due capitomboli clamorosi compiuti a Tavagnacco e Udine. A Tavagnacco, cimitero degli Alleati, dopo l’intervento del sindaco Liruti ha preso la parola un sindaco di Udine completamente impacciato che non ha saputo, di fronte agli oltre 400 caduti, dire altro che ringraziare i custodi del cimitero per il modo in cui lo mantengono. A Udine invece ha circoscritto il significato della Liberazione alla vicenda di Porzùs. Peggio ha fatto il neo Prefetto Marchesiello che ha definito la Democrazia l’unico “regime” in cui è possibile attuare un “Controllo”. E si sono levati i fischi dal selciato. E’ evidente che, nel merito, si possa essere trattato di un lapsus, tuttavia contestualizzando l’affermazione, il Prefetto voleva ancorare la Festa della Liberazione al regime che ci perseguita dal febbraio del 2020: liberi dal nazifascismo, ma schiavi del fascismo sanitario incarnato da Roberto Speranza.