LunaParkElettorale Exxx…Polzive!!! A Gorizia due candidati sulle montagne russe: Fasiolo sbaglia anniversario della città. Ziberna smemorato sulla rete della Transaplina e sull’ascensore.

L’imperdibile pagina elettorale della candidata Laura Fasiolo riserva una delle sorprese più clamorose della storia goriziana. L’ansia da primato, il voler essere “sul pezzo” prima della concorrenza ha tirato un brutto scherzo all’ex senatrice. Ieri, domenica 24 ha scritto: Auguri Gorizia!!! 24 aprile 1001-2022. Peccato che, secondo il calendario vigente la data dell’anniversario sia quella del 28 aprile, ovvero giovedì prossimo. Infatti la candidata ha subito rimosso la locandina dopo essersi accorta dell’incredibile figuraccia rimediata sulle date. Il capogruppo di Forza Italia Fabio Gentile non perdona e osserva: “Evidentemente il calendario gregoriano è stato sostituito da quello Fasoliano, caratterizzato da ricorrenze adottate col solito criterio della sinistra “Ad Minchiam”. Più clamorose le dimenticanze e le promesse da marinaio del sindaco Ziberna che compie in ripetizione due scivoloni da urlo: uno sull’ascensore e l’altro sulla famigerata rete della Transilvania. Nel giugnio del 2021 “Zibernik” annunciava con maniacale certezza isontina che: “Entro metà giugno (2021…) sarà pronto l’ascensore che porta al castello di Gorizia”. Puntualizzando che: “Si potrà usare l’impianto di risalita come un autobus. Il nostro obiettivo è il rilancio turistico”. I goriziani sono ancora in attesa di Godot. Ma il Luna Park isontino riserva la chicca novecentesca della rete simbolo delle divisioni fra Est e Ovest, come dicono da quelle parti, “la piccola Berlino”. La settimana scorsa si è scoperto che la rete è stata tranciata. Un simbolo. Ziberna ha fatto il pesce in barile affermando di non sapere nulla. Eppure risulta agli atti che il progetto definitivo di demolizione della storica rete e del muretto che la sosteneva è stato approvato con delibera di giunta (Ziberna) ancora nel lontano novembre 2020. Come fa a non ricordarsi di essere stato lui il primo firmatario dell’atto amministrativo che cancella la storia di Gorizia e Nova Gorica?

Luna Park isontino inaugurato molto ma molto prima di San Andrea.