GloryToEurope Exxx…Polzive!!! Slovenia e Francia rifiutano i nazionalismi. Macron in Francia, il partito liberale di Robert Golob in Slovenia

Fonte Dnevnik:

“La Commissione elettorale nazionale (DVK) ha iniziato ad annunciare i risultati non ufficiali parziali delle elezioni parlamentari. Dopo aver contato il 96,66 per cento dei voti, il vincitore è il partito Gibanje Svoboda con il 34,25 per cento dei voti. È seguito dall’SDS con il 23,93%. I dati delle elezioni parallele di RTV Slovenia prevedono anche la vittoria del partito Gibanje Svoboda. Si conferma il successo della nuova formazione liberale Movimento Libertà dell’ex top manager Robert Golob, anche se il distacco sul Partito democratico sloveno (Sds) del premier conservatore Janez Jansa appare meno ampio rispetto ai primi exit poll