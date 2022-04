BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! A Udine Saro tenta il colpo con De Toni. Venanzi mette in guardia il centrosinistra dal manovratore di Martignacco: Basta divisioni personali.

Anche l’ex rettore Alberto Felice De Toni ha partecipato ieri alla commemorazione del genocidio degli Armeni che si è svolto a Povoletto (Ud). La presenza del professore non è passata inosservata agli addetti ai lavori giacché il comune dell’immediata periferia udinese è guidato da Giuliano Castenetto, coordinatore regionale di “Regione Futura”, il movimento politico fondato da Ferruccio Saro nato per ostacolare il centrodestra dopo che è stato cacciato da Progetto Fvg di Bini. Dietro De Toni si muovono pensionati e vitaliziati che spingono l’ex rettore alla candidatura a sindaco di Udine. I più attivi sono Saro e Colautti che vorrebbero mettere le mani sulla città con un progetto politico che ricalca quello confusionario di Pagnacco timbrato Renato Zampa e di matrice sahariana: “… formare tre liste, una di centrodestra, una centrosinistra e una di centro”. Tris di primi e caffé in moka.

In tal senso è significativa la lunga ed istruttiva intervista ad Alessandro Venanzi (il più votato alle comunali, 1040 preferenze) apparsa oggi sul Messaggero Veneto che contiene alcuni passaggi politici densi di significati. Innanzitutto la consapevolezza dell’ex assessore più apprezzato dagli udinesi, di rappresentare la figura aggregativa di un “campo largo” da presentare alle prossime amministrative del 2023, in secondo luogo l’appello all’unità e contro le divisioni e i personalismi. Il passaggio è eloquente: “…non dobbiamo lavorare contro qualcuno ma per un progetto chiaro e di visione della nostra città. L’appello è semplice – commenta Venanzi – accantoniamo le divisioni personali e facciamo quello che la gente ci chiede da anni: marciare uniti“. Nella ruvida lingua friulana la traduzione è semplice: i parvenu oppure i revanscisti che intrigano di nascosto non stanno facendo un buon servizio per raggiungere l’obiettivo di cacciare i periferici del centrodestra da palazzo D’Aronco.