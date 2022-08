SabrinaCanterina Exxx…Polzive!!! Lega in ebollizione. La grillina De Carlo scarica Conte e cerca gloria con la Lista del presidente di Bini-Fedriga alle regionali. Schiaffo a Serracchiani.

Per i consiglieri regionali della Lega l’ipotesi “Lista del Presidente” è vissuta come un incubo. Un ossessione, un contenitore elettorale destinato a svuotare l’identità salviniana. Visti i chiari di luna, il prossimo anno ci sarà una decimazione di consiglieri e il parallelo con il Veneto non c’entra nulla. In questo senso, a gettare ancora benzina sul fuoco ci ha pensato il Messaggero Veneto che oggi ha pubblicato una machiavellica intervista all’onorevole Sabrina De Carlo. Grillina fino al midollo al punto che, lo scorso 22 giugno, a chi scrive, aveva assicurato che mai e poi mai avrebbe abbandonato la nave dell’avvocato del popolo. Cos’è successo i questi 40 giorni? E’ possibile che un deputato si accorga solo dopo 4 anni e mezzo che il suo Movimento si è “ormai posizionato più a sinistra della sinistra?” Oppure che i concetti tanto cari a Grillo come il Reddito di cittadinanza e rivoluzione ecologica, da soli, non stanno in piedi? Come si sa il diavolo s’infila nei dettagli e nel caso dell’ingombrante intervista di oggi, i dettagli assumono una dimensione politica potentissima. Dice la gnocchissima De Carlo: “Il Movimento 5Stelle è dichiaratamente un partito più a sinistra della sinistra, nel quale è difficile riconoscersi”. Letto politicamente, il messaggio è chiaro: Viva il centrodestra, e infatti la lisciata di pelo a Fedriga è srotolata e confezionata al minuto: “Ho trovato in Massimiliano Fedriga un interlocutore affidabile con il quale ho collaborato positivamente (…). A Roma – sottolinea l’onorevole – la nostra regione, dopo anni di emarginazione (Presidente Serracchiani!!??) e inconsistenza politica, ha riacquistato autorevolezza”. Se questo brano lo avesse pronunciato un uomo, ci sarebbero stati guai seri.

Rumors di palazzo assicurano che la paginata di oggi non è altro che la consacrazione dell’ingresso dell’onorevole nel board della Lista del Presidente di Bini-Riccardi. Le scintille fra Trieste-Reana del Roiale-Pordenone si vedono fino a Pontida.