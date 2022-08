ArrostoElettorale Exxx…Polzive!!! Il centrodestra vola negli uninominali Friuli e Veneto. Le ricerche di Swg

Alle elezioni del 25 settembre il centrodestra è favoritissimo nei collegi uninominali del Rosatellum. Già prenotati i 4 della regione Friuli e di tutto il Nord Italia. Per il PD pesa la rottura con Calenda. Le teste di serie Ciriani, Gava, Panizzut, Savino, possono già brindare. Anche se il traguardo dei due terzi dei seggi, con i quali si può riformare la Costituzione senza passare per il referendum abrogativo, è ancora molto lontano. Con il 45% dei voti e dopo la rottura con Calenda, il centrosinistra sta sotto il 30% e il vantaggio, salvo miracoli, appare incolmabile. E il Partito Democratico potrebbe arrivare a conquistare soltanto 15 collegi sicuri nelle sue roccaforti. Secondo Swg, il centrodestra può conquistare il 90% dei collegi uninominali. Ovvero 132 alla Camera e 66 al Senato. Gli analisti dell’istituto analizzano lo scenario attuale: «È molto semplice», ragionano. «Il centrodestra vale circa il 46% dei consensi, che nel sistema proporzionale del Rosatellum si traduce in circa 120-121 seggi alla Camera. Per avere i due terzi dei 400 seggi il centrodestra deve conquistarne 268; e quindi vincere in tutti i 147 collegi, cosa che difficilmente può accadere: il centrosinistra dovrebbe perdere in tutte le sue roccaforti. È uno scenario surreale», concludono.