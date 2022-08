ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Diffidati i titolari del ristorantino di Udine preferito dall’assessore Laudicina: Canoni di affitto non pagati. La leghista chiude un occhio. Il caso Zecchini: da 4 anni ancora chiuso. Danno erariale

Benvenuti a Udine, la città più discriminante d’Italia. Se non fai parte della compagnia di giro, le sciabolate sono immediate, per gli altri invece allegria. Per esempio, il bar Zecchini di piazza XX Settembre (in arretrato solo per le more) non ci sono state attenuanti, per gli amici della “Prosciutteria Srl” si fa finta di niente.

La settimana scorsa dall’ufficio locazioni di palazzo D’Aronco è partita una diffida ai titolari dell’Italian Excellent della “Prosciutteria Srl” di Dall’Ava in cui si segnalavano le mensilità scadute e la conseguente intimazione al pagamento immediato degli affitti arretrati. Visto il rapporto confidenziale che si è instaurato in questi anni fra l’amministrazione comunale e i gestori, a nessuno è venuto in mente di verificare lo stato dei pagamenti. Lo hanno fatto invece gli uffici che hanno rilevato il grave stato di morosità. La vicenda assume un tratto controverso che mette in luce la disparità di trattamento fra alcuni titolari di attività commerciali in locazione dal comune di Udine, rispetto agli altri. Le cronache di palazzo descrivono la commissaria cittadina della Lega (Laudicina) come una contabile inflessibile coi morosi, mostra il pugno duro senza scendere mai a compromessi con chi ritarda i pagamenti delle locazioni commerciali. Compromessi solo per alcuni. Il caso del bar Zecchini è clamoroso: chiuso da 4 anni per non aver negoziato il rinnovo della concessione alla locatrice Sant. L’assessora Laudicina, in una lettera del febbraio 2019, aveva respinto il rinnovo della concessione del locale alla Sig.ra Sant (che a causa di questa decisione sono quasi 4 anni che è chiuso) invocando il mancato pagamento nei termini previsti come motivo di cessazione della concessione.

Per dimostrare le cortesie che gli scappati di casa riservano agli amici, basti ricordare che l’art.4 della concessione delle Prosciutterie srl di Dall’Ava, prevede(come per lo Zecchini), la cessazione automatica senza necessità di diffida per ritardi oltre i 20 giorni nei pagamenti. Ma questo dispositivo, nel caso dei ruffiani di palazzo D’Aronco, non viene messo in pratica. Cortesie per gli amici.