Russo sconfigge il tumore al pancreas: “Sono pronto per affrontare nuove sfide”. Sarà il candidato sindaco contro Dipiazza a Trieste.

Francesco Russo ha sconfitto il tumore al pancreas e nel giorno del suo compleanno lancia ufficialmente il guanto di sfida al sindaco uscente Roberto Dipiazza. Ad annunciarlo è stato lo stesso dem attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Nei giorni scorsi ho ricevuto il più bel regalo di compleanno di sempre. Adesso sono pronto ad affrontare le nuove sfide. E non vedo l’ora di iniziare”. Il centrosinistra esulta per la notizia e per la conseguente candidatura che fino ad oggi era rimasta sulla carta, dopo l’endorsement pubblico del Partito Democratico che aveva di fatto “sciolto le riserve” dei democratici.