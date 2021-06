CaligoCentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! A Monfalcone Cisint battezza la nuova maggioranza. Disordine a San Giorgio e Latisana. Esclusivo.

Strategico e politicamente significativo il nuovo assetto giuntale presentato ieri a Monfalcone dal sindaco Anna Cisint. Tutto è stato determinato dall’intensa attività messa in campo queste settimane da Progetto Fvg sull’asse isontina con incursioni gradesi e nella Bassa Friulana. Nella città dei cantieri, in ragione del passaggio del vice sindaco Paolo Venni col partito di Bini, la Cisint lo ha sostituito con Michele Luise assessore alle politiche sociali. Una scelta concordata fra i vertici giallo-blù e il sindaco che consente al neo esponente di ProgettoFvg di restare in giunta e a Bini-Di Bert-Felcaro di incassare una presenza nell’esecutivo in uno dei comuni più importanti della regione. Ed è sulla composizione della giunta del sindaco più apprezzato da Fedriga che il prisma politico rivela la forma estesa in altri comuni. La foto di ieri è simbolica, Lega, Fratelli d’Italia e ProgettoFvg uniti nell’intento amministrativo. Non vi sono tracce di Forza Tragica, ancorchè tutti i presenti si fossero sforzati di negare, diplomaticamente, ruggini con gli azzurri. Nessuno gli crede e vedi alla pagina Giuseppe Nicoli. Del resto, e non a caso, proprio mentre a Monfalcone i celebrava il nuovo assetto giuntale, il gruppo di Progetto Latisana diramava un dispaccio dal profondo contenuto politico. Gli esponenti locali, Ezio Simonin, Piero Nici, Ferruccio Casasola, Roberto Ciciuto, Claudio Serafini e il medico Massarutto facevano sapere che: “Ci vuole anche umiltà, Progetto Latisana è una lista civica che parteciperà alle prossime elezioni comunali di Latisana che si terranno a ottobre di quest’anno…”. Un messaggio illuminante che in molti hanno letto come un test per la naturale discesa in campo di Ezio Simonin candidato sindaco. La zampata di Progetto Fvg a Latisana è un elemento di chiarezza rispetto al caos dentro Forza Italia che vorrebbe calare la candidatura di Sandro Vignotto, gradito a una parte della Lega locale. La polverizzazione dei tragici ha riportato alla ribalta anche il nome di Andrea Tognato e la parte dei centristi che fa riferimento a Italia Viva. Ma si tratta di sfumature. Il destino del dopo Galizio è contenuto nel “Polo Centrale” di Monfalcone che a Latisana è declinato in “Progetto” del gruppo di Simonin investito del ruolo di facilitatore della coalizione. Fra gli attori principali, oltre alla consigliera regionale Maddalena Spagnolo, scorrono i nomi del facente funzioni di sindaco Valvason e di Della Mora.

Molto più articolata la questione a San Giorgio di Nogaro, dove Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sono alla ricerca di una soluzione per uscire dal guado. Progetto Fvg in quel caso, si limita solo ad apprezzare la figura del sindaco dimissionario Mattiussi: «Persona seria e preparata», sostiene il presidente regionale Di Bert. Nella Bassa è la Lega che si trova in una situazione cortocircuitale. Dietro le quinte spunta un braccio di ferro fra il capogruppo in regione Bordin e il consigliere Budai. Ambedue, in caso di conferma delle dimissioni di Mattiussi, vorrebbero calare un proprio candidato. Ma c’è l’incognita Paride Cargnelutti con i tre consiglieri, Pessina, Sartori e Bertoldi che non accettano eventuali accordi col dimissionario Mattiussi, troppo influente la questione della variante di Sina per la concessione a costruire un supermarket e ancora aperte le ferite col capogruppo della lista del sindaco Fiorin. Nelle more, Fratelli d’Italia pensa a Latisana, Tarcento, Lignano, Codroipo, Trieste, Pordenone, Cordenons e altri comuni di livello. ProgettoFvg tiene il punto e fa accordi con la Lega, mentre Forza Tragica rischia l’isolamento a geometria variabile.