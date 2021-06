VeleniElettorali Exxx…Polzive!!! Influenze di un direttore sanitario di Pordenone sulle candidature per San Vito. Spunta il nome dell’ex forzista Pegorer candidata sindaco per il PD. Esclusivo

Ciminiere, ducetti e veleni elettorali. Ormai la cifra sanvitese verso le elezioni di ottobre ruota attorno a questi elementi. E infatti le novità delle ultime ore sono irriferibili, roba da Germania dell’Est. Secondo testimonianze dirette, il nome di una possibile candidata nella lista del candidato sindaco Alberto Bernava è stata oggetto di attenzione da parte dell’azienda dove lavora il padre del marito di lei invitando il figlio a farla desistere. Prove di regime sudamericano che i due ducetti della Delizia stanno applicando per vincere le elezioni comunali e dare il via libera alla ciminiera e all’ampliamento della Kronospan. Intossicare la bassa pordenonese. E in questo contesto s’inserisce la questione del candidato sindaco che, in caso di vittoria, sarà eterodiretto dalla coppia Di Bisceglie-Agrusti dopo che, per problemi familiari, Federica Fogolin è stata costretta a rinunciare alla candidatura. Il nome che circola negli ambienti del PD Sanvitese è quello di Valentina Pegorer, esponente di spicco di Forza Italia della destra Tagliamento, capace di ottenere oltre 250 preferenze alle ultime elezioni, la metà dei voti che prese Forza Tragica. La consigliera comunale che ha votato l’ultimo bilancio della giunta Di Bisceglie contro la volontà di Savino-Piccin-Dal Mas, è l’animatrice della Lista “San vito bene comune” quella che avrebbe dovuto sostenere la candidata sindaco Federica Fogolin. Dopo la sua rinuncia, Di Bisceglie ha svirgolato sulla Pegorer.

Sulla scelta di abbandonare Forza Tragica, l’ex azzurra osserva: «Non sacrifico la mia dignità in nome di un marchio ormai sfumato. Sostenere la Lista Bene Comune è stata quindi la mia consapevole volontà di poter offrire a San Vito il contributo di una persona seria e preparata ma al tempo stesso consapevole della grave situazione nella quale è venuto a trovarsi il Paese e anche San Vito». Riguardo ai rapporti con Forza Italia e in particolare con le coordinatrici Mara Piccin e Sandra Savino, la consigliera precisa: «Le politiche autoreferenziali degli attuali dirigenti politici regionali di Fi hanno determinato un progressivo scollamento e malcontento da parte di iscritti e simpatizzanti, tanto più grave in questo periodo storico nel quale assetti partitici oramai logori pregiudicano l’ingresso di forze nuove in grado di rilanciare il movimento». Pegorer boccia anche le ultime dichiarazioni del senatore Franco Dal Mas: «Il partito dovrebbe riflettere sui propri errori, invece di insultare alleati ed esponenti politici che molto più efficacemente rappresentano le istanze del territorio, dei cittadini e della società civile». Un paio di mesi fa i vertici del partito dichiararono: «Il consigliere comunale non rappresenta più il nostro partito, Pegorer è sempre più vicina all’attuale sindaco: un processo lecito, ma che va chiarito». In questi giorni la conferma.