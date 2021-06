LorenzaCoraggio Exxx…Polzive!!! Scintille nel Centrodestra Fvg. Tre donne della LegaFvg mostrano i muscoli. Maschietti impauriti. Esclusivo

Prima Di Betta, poi, sabato sera, una consigliera di livello ha scelto Grado per sfogare la sua incazzatura contro il modus operandi della Lega a Udine e ieri l’apoteosi di Lorenza Ioan.

Accade in Friuli. Maschietti debolucci e silenziosi causa fame di poltrone e di reddito di cittadinanza all’insù, disposti ad ingoiare qualsiasi cosa pur di non disturbare il loro distributore di poltrone. Donne invece che si rivelano moderne Giovanne d’Arco, sorprendentemente battagliere anche contro il proprio partito. Lorenza Ioan la protagonista della vicenda, conferma: «Il mio modo di fare politica è coerente con i valori in cui credo, Coerenza con le promesse elettorali. Agire a tutela dei cittadini, specie se si tratta di famiglie e minori». La capogruppo è mamma e non perdona all’assessora Asia Battaglia il disservizio sulle mense scolastiche esploso in questi mesi. Forse sulle ali delle dimissioni della collega di partito Ivana Di Betta dal consiglio del quartiere Udine Sud o sui rimbalzi che giungevano nel cuore del Friuli da Grado, fatto sta che ieri la capogruppo della Lega a Udine, è sbroccata ed ha tirato uno schiaffo planetario all’improbabile assessora del suo stesso partito: Asia Battaglia. Il vulnus è scoppiato a causa delle lamentele dei genitori sulla qualità del cibo nelle mense scolastiche che da un anno è fornito dalla EP, una ditta di Napoli. I genitori si lamentano per la scarsa qualità dei pasti forniti ai bambini, le opposizioni incalzano e chiedono le dimissioni dell’assessora Asia Battaglia. Lei, cocca di Fontanini, Non cede. Ma ieri è successo il finimondo, qualcosa che resterà negli annali del mandato timbrato dal peggior sindaco di Udine. Lorenza Ioan, capogruppo in consiglio comunale del partito del sindaco, ha perso la pazienza. Maschietti di centrodestra storditi, sgomenti, di fronte alla dimostrazione di coraggio della signora. Lorenza D’Arco contro i pavidi ruffiani del palazzo.