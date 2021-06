AvvoltoiFriulani Exxx…Polzive!!! Richieste di condanna per 13 imputati della CoopCa. 4 anni e 9 mesi al presidente Cortiula. Rispamiatori di Illegio: Ci hanno rubato anche i soldi per le cure mediche. Esclusivo

Secondo la Procura: “I soci furono tenuti all’oscuro dello stato di crisi conclamata già a partire dal 2010. I risparmiatori credevano, o indotti a credere, che la CoopCa fosse una solidà realtà, invece i soldi depositati venivano utilizzati per operazioni imprudenti”.

Il crac della cooperativa carnica aveva fatto rumore anche a livello nazionale perchè, secondo alcuni risparmiatori: «Credevamo nel rigore carnico, siamo stati traditi». L’avidità non perdona e tutto il mondo è paese. Nell’udienza che si è svolta ieri in Tribunale a Udine, le richieste di condanna da parte del pm Elisa Calligaris al tribunale sono state così dettagliate 4 anni e 9 mesi per l’allora presidente del Cda di Coopca, Giacomo Cortiula. La reclusione a 4 anni e 6 mesi per Giancarlo Veritti, il sindaco Fosca Petris e il direttore generale Mauro Veritti e la reclusione a 4 anni e 3 mesi per il presidente del Cda Ermanno Collinassi e per il sindaco Daniele Delli Zotti. Chiesti, inoltre, 8 mesi per il vicepresidente del Cda Leonardo Agostinis e i consiglieri Sonia Cacitti, Claudio Lo Muscio, e Francesco Zilli, 6 mesi per il consigliere Silvano Giorgis e 4 mesi per i consiglieri Silvio Moro e Vanessa Gressani. Tutti gli imputati sono accusati di bancarotta, mentre la truffa, per le ipotesi non andate in prescrizione, è contestata solo a Cortiula e Collinassi. Le richieste di risarcimento delle parti civili sono elencate in un milione di euro domandato dall’avvocato Andrea Mondini, rappresentante del liquidatore giudiziale e dal risarcimento del 30% del capitale versato richiesto dall’avvocato Daniele Liani, rappresentante di 238 azionisti.