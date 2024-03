RudyD’Arbanville Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Gorizia rischia la gattabuia. Il suo destino nelle mani di due donne. La Pubblico ministero Ilaria Iozzi chiede la condanna a 4 anni e 3 mesi di arresto per il ragazzo caduto nel pozzo. Il 3 maggio la giudice Cristina Arban pronuncerà la sentenza.

Del sindaco di Gorizia Rudy Ziberna è nota la sua galanteria e garbo verso l’altra metà del cielo. Non perde mai occasione di dimostrarlo. L’8 marzo scorso, festa della donna, si è fatto immortalare con le mimose e «un pensiero speciale a tutte le donne che mi auguro sia un’occasione per riflettere ancora con più forza sulla necessità di impegnarsi perchè parità di genere, uguaglianza dei diritti e rispetto diventino realtà (…)». Per una strana coincidenza, saranno proprio le donne a segnare il destino del sindaco. E’ in corso al Tribunale di Gorizia il processo per la vicenda del tredicenne Stefano Borghes precipitato nel pozzo del parco di Villa Coronini il 22 luglio del 2020. Ieri pomeriggio il Pubblico Ministero Ilaria Iozzi ha chiesto al giudice che il sindaco, nelle vesti di presidente della Fondazione Palazzo Coronini Conberg, venga condannato alla pena di 4 anni e tre mesi di arresto. Stessa sanzione per gli altri imputati che sono: l’ex assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli; la direttrice del Servizio ricerca dell’Erpac Raffaella Sgubin; l’ex direttore della Biblioteca statale isontina Marco Menato; il commercialista Maurizio Boaro e il componente supplente Bruno Pascoli. Per la pm non ci sono dubbi sulle responsabilità a carico del Curatorio, l’organo amministrativo che, per statuto, è responsabile della gestione della Fondazione. Secondo la parte civile si è trattato di una «totale assenza di diligenza da parte dell’organo direttivo della Fondazione». Il commento di Ziberna è arrivato in serata: «Attendiamo che in aprile le difese spieghino al giudice le ragioni per cui gli imputati ritengono di essere innocenti. Senza dubbio la pubblica accusa, nel richiedere questa condanna, lo avrà fatto in virtù delle leggi. Come presidente del Curatorio – aggiunge il sindaco – sapevo che il Palazzo e le sue pertinenze erano state oggetto di un piano della sicurezza da parte di uno studio specializzato. Nessuno di noi è un tecnico capace di esprimere questi giudizi sul pozzo o altri luoghi della Villa o del parco. Essere sindaco a Gorizia e, pertanto, presidente del Curatorio della Fondazione Coronini per statuto, comporta, ahimè, anche questi rischi, senza dubbio ingiusti, ma obbligatori», conclude il sindaco. Il giudice ha fissata la data del 3 maggio per il dibattimento e probabilmente si giungerà alla sentenza di primo grado.