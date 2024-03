BanzaiBudai Exxx…Polzive!!! A Gonars (Ud) Lega e Fratelli d’Italia temono lo scatto di Forza Italia. Accordo con la sinistra per frenare la corsa del sindaco Boemo: spunta il nome di Alex Cittadella.

Al Vietnam gradese (vedi leopost) si aggiunge quello di Gonars (Ud), energico comune al confine tra il medio e il basso Friuli chiamato al rinnovo l’8 e il 9 giugno. Il sindaco uscente Ivan Boemo, Forza Italia, ha già annunciato da più di un mese la propria candidatura. La squadra è ben assortita, composta da nuove leve ed amministratori uscenti. Secondo prassi consolidate e suggerite dai vertici delle segreterie regionale dei partiti, nei comuni guidati dal centrodestra si conferma il sindaco uscente. Per ragioni che appartengono all’inconscio, nel comune alle porte di Palmanova la regola non scritta viene disattesa col risultato di balcanizzare la coalizione che guida la regione. Il problema pare essere Forza Italia che sta vivendo una seconda giovinezza per merito dei suoi amministratori che esprimono il coté laico, liberale, europeista del partito fondato da Berlusconi. In tal senso, nel cuore del Friuli, si registrano perturbazioni instabili che si muovono alla velocità degli uragani. L’attività più energica è segnalata sul versante Lega che, con gli amici di Fratelli d’Italia, sta raggiungendo un accordo con la sinistra locale di Ivan Cignola per candidare l’insegnate Alex Cittadella contro il forzista Boemo. Qual’è la ratio? L’incubo del Carroccio è quel 7/8% che viene stimato per le europee. Se Forza Italia dovesse raggiungere e superare il 10%, qualcosa, in coalizione, cambierebbe. Sia a livello nazionale che regionale. Poi, per ciò che riguarda il destino di Salvini, sarà il congresso del prossimo autunno a stabilirlo. Effetti speciali alle comunali.