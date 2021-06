RossoFriulano Exxx…Polzive!!! Fedriga caccia il grano. Esplodono i conti della sanità friulana: risultato negativo di oltre 90 milioni di euri nell’azienda Friuli Centrale. Esclusivo

Fedriga deve mettere mano al portafoglio e sollevare dal profondo rosso i conti dell’azienda sanitaria del Friuli Centrale. Il rendiconto approvato il 16 aprile scorso evidenzia un risultato negativo di gestione in proiezione al 31 dicembre 2021 di 90.745.755 € . Un dato pauroso, incredibile, 90 milioni di euri che, come viene esplicitato nella relazione illustrativa, è derivato dalla gravità della situazione pandemica e dall’avvio della campagna vaccinale. Soprattutto la realizzazione dei centri vaccinali autopromozionali hanno impegnato importanti risorse. Nel rendiconto si legge che: “L’epidemia da COVID-19, nel territorio di competenza di ASUFC, si è manifestata in tutta la sua gravità proprio nel primo trimestre 2021, e ha rappresentato un evento ed una sfida senza precedenti. Al riguardo – si legge nel documento – occorre sottolineare che l’assenza di dati storici – il primo anno di attività di ASUFC è coinciso con l’emergenza pandemica – pregiudica la significatività e la completezza dell’analisi degli scostamenti”. Proiezione 31 dicembre 2021: oltre 90 milioni di euri.