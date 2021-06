CentroCotturaFvg Exxx…Polzive!!! L’ombra del problematico servizio mensa di Udine sul nuovo progetto di ristorazione negli ospedali del Friuli. Esclusivo

A breve in Friuli Venezia Giulia si andrà a gara per l’assegnazione del servizio di ristorazione negli ospedali friulani.

Emergono le prime perplessità fra gli specialisti della ristorazione per grandi aziende rispetto alle proposte dell’ARCS che sono state fornite riguardo al progetto del nuovo sistema di fornitura pasti per le strutture ospedaliere. I punti di crisi sono diversi ma 2 sono decisivi. L’interpretazione del metodo Cook & Chill e la suddivisione per lotti. In particolare, l’azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia propone una fase operativa della preparazione dei pasti non in linea con le linee guida del Cook & Chill. Nel progetto dell’Arcs è prevista la rigenerazione dei cibi prima del confezionamento. Una soluzione sconsiderata che pregiudica totalmente i vantaggi del sistema refrigerato causando il decadimento della qualità del cibo. Il vero Cook & Chill prevede invece il confezionamento dei vassoi a freddo e successivamente la rigenerazione dei pasti poco prima del consumo dei pazienti. In questo modo le qualità organolettiche e microbiologiche del prodotto restano intatte. In quanto ai lotti, la separazione del lotto 1 dagli altri rischia di creare un caso come quello delle mense scolastiche di Udine. Il servizio presso i centri satellite di distribuzione e confezionamento 〈lotti da 2 a 6〉 sono vincolati alla qualità del cibo prodotto dall’azienda che si aggiudicherà il lotto 1 del centro cottura.

Se, per esempio, la E.P. di Napoli, che non brilla per qualità del cibo fornito nelle scuole di Udine 〈scarso gradimento da più parti〉 dovesse aggiudicarsi il lotto del centro cottura, le altre ditte sarebbero costrette a rigenerare, confezionare e preparare colazioni e merende col prodotto uscito dal centro cottura. Nell’ipotesi, il rischio è notevole giacchè, in caso di scarsa qualità, verrebbero addossate ad altri, le responsabilità della qualità del cibo.

Affinchè anche nella nostra regione ci si orienti verso un progressivo miglioramento del servizio qualitativo della ristorazione nelle strutture ospedaliere, occorre fissare bene le regola e del Cook & Chill e assorbire i lotti in uno solo, per evitare disordine organizzativo e di responsabilità aziendale.