CataclismaCentroDestra Exxx…Polzive!!! Polverizzata la maggioranza a Gorizia e San Giorgio di Nogaro. Fine dell’intesa Lega-ForzaTragica a Monfalcone. Esclusivo

Gorizia, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro. Un trittico comunale da far tremare le vene ai polsi a Savino, Bini, Rizzetto e Dreosto. A Gorizia il bilancio preventivo, illustrato ieri sera in consiglio, non è stato approvato a causa della mancanza del numero legale. Hanno votato a favore solo 19 consiglieri e uno si è astenuto. Black out “tecnico” orchestrato dallo scoppiettante gruppo centrista formato da “Regione Futura” 〈Ferrari, Roldo e Stasi〉 e “Legalizziamo Gorizia” del funambolico Franco Zotti espulso dalla Lega per aver criticato Fedriga e aver definito il partito del Carroccio un contenitore di fighetti. La portavoce del gruppo, Serenella Ferrari, tiene a precisare che comunque non c’è nessuna volontà di bocciare il documento, passerà alla prossima convocazione. Quello di ieri sera era solo un test politico propedeutico all’apertura del cantiere per le prossime amministrative. La campanella del termine della ricreazione suonerà a fine settembre, da quella data tutto può succedere, anche una ripetizione di ciò che è accaduto ieri sera ma con conseguenze fatali. Il gruppo del cosidetto “Terzo Polo”, ritiene ormai conclusa l’esperienza Ziberna.

Dal sapore più politico lo sbrego monfalconese. Ormai fra il segretario provinciale di Forza Italia Nicoli e la sindaca Cisint, le relazioni stanno sottozero. Ieri sera l’esponente azzurro non ha votato il bilancio consuntivo che comunque è stato approvato dalla maggioranza. Il capogruppo azzurro ha invece colto l’occasione dell’adunanza per tirare via bordate da chilo ai suoi ex colleghi. Sia contro Cisint che contro il segretario della Lega Massimo Asquini che lo ha definito assessore alle “varie ed eventuali”. Nicoli, che è stato scaricato da tutta Forza Italia della Biascaria, non digerisce il fatto che Cisint tenga tutti per la gola non svelando ancora quale sarà il suo futuro.

A San Giorgio di Nogaro ieri sera il sindaco Roberto Mattiussi ha chiuso anzitempo il consiglio comunale per la mancanza del numero legale. Tuttavia il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato coi voti della maggioranza “a tempo”. Una telenovela che si sta trascinando da mesi per via delle divergenze emerse in maggioranza sull’approvazione di una variante e di un parco fotovoltaico da realizzare sui terreni di un noto imprenditore di Manzano. La scelta del sindaco di facilitare l’approvazione della variante, poi finita al Tar, ha creato l’irreversibile crisi di maggioranza che ha portato al rimpasto di giunta dal sapore punitivo contro il gruppo degli ex alleati di “Cambiamento Responsabile”. Ormai il sindaco è come il Re Travicello: ostaggio dei malumori di quella parte di maggioranza che ha consentito a Mattiussi di trionfare nel 2018: Bertoldi, Pessina e Sartori. Non c’è più la guida e nemmeno la méta e non resta che il voto anticipato per diradare la nebbia lagunare.