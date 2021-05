DeMonteVax Exxx…Polzive!!! Il neo direttore della Sores ha prenotato il vaccino, si farà inoculare la fiala a fine anno a Sacile. Sandra Telesca lo asfalta: Non tollero chi non sente il dovere di proteggere gli altri. Esclusivo

Scende in campo anche l’associazione “consumatori attivi” di Barbara Puschiasis a difendere la scelta del primario di non vaccinarsi. In pratica un insulto alla scienza e alla ricerca. Medioevo. Tuttavia la notizia clamorosa è che è stata segnalata una prenotazione proveniente dall’area morenica per il 28 dicembre 2021 presso la palestra di Sacile. Esattamente un anno dopo il coreografico Vax Day. La prenotazione, salvo anticipazioni, è intestata al dottor Amato De Monte, colui che nel febbraio 2009 aveva attuato il protocollo di distacco dell’alimentazione e idratazione di Eluana Englaro alla Quiete di Udine. Oggi, dopo che è stato sospeso un concorso per imbucare il primario, istruite due interrogazioni parlamentari e aperta un’indagine da parte dell’Ordine dei Medici di Udine, le aziende sanitarie regionali hanno iniziato a spedire le lettere ai sanitari renitenti al vaccino. Nel frattempo il dottor De Monte inizierà oggi a prendere possesso della Sores, la struttura dell’emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Fino al 31 luglio per due volte la settimana e dal 1° agosto al 31 maggio 2023 in comando a tempo pieno. Dal 1° giugno al 28 dicembre 2021 De Monte non sarà vaccinato e per lui non è prevista nessuna sanzione, malgrado le lettera inviate ieri dalle aziende sanitarie ai medici che ancora non si sono vaccinati. Un letamaio friulano che impesta tutta la penisola.

Sul punto interviene magistralmente l’ex assessora alla sanità Sandra Telesca, collega di De Monte che non usa mezzi termini: «Faccio molta fatica ad accettare chi, pur stando in una comunità, non sente il dovere di proteggersi per proteggere gli altri. Faccio ancora più fatica (eufemismo) a capire chi predica e propaganda bene e agisce in contraddizione con quanto afferma. Infine non tollero proprio che siano umiliati i professionisti, non solo sanitari ma anche amministrativi, mettendoli nelle condizioni (ma per fortuna c’è ancora chi ha la dignità di tutelare la propria competenza professionale) di dover redigere atti che non hanno una logica amministrativa e un contenuto coerente rispetto al vigente impianto normativo, contrattuale ed organizzativo».