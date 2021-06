ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Grandi eventi in casa berlusconiana: Annunciato il matrimonio tra Francesca e Matteo. Esclusivo

Sabato 7 agosto in San Giusto a Trieste si celebrerà il matrimonio. Lui è Matteo Santarossa, capo segreteria del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale sistemato dalla Piccin, lei Francesca De Santis, nata a Tivoli, assessora ai grandi eventi del comune di Trieste imposta a Dipiazza da Sandra Savino dopo che Bucci aveva lasciato l’incarico. Pur essendo ancora tutto top secret, tra gli invitati spunta il nome di un ministro. Decisamente un grande evento seguito alla spettacolare proposta di matrimonio che Matteo aveva rivolto a Francesca lo scorso mese di ottobre in piazza Unità d’Italia. Chi non ricorda il gesto dell’anello che Matteo, inginocchiato, aveva donato a Francesca? L’episodio, preceduto da un improvvisato flash mob, ebbe un successo straordinario, in rete totalizzó oltre 4milioni di visite. Il ragazzo aveva rispolverato le vecchie abitudini delle tradizioni nuziali, ovvero l’uomo che s’inginocchia di fronte alla sua amata e le porge l’anello. Una proposta di matrimonio d’altri tempi che ha emozionato la giovane Francesca De Santis, assessora ai grandi eventi del comune di Trieste. Il video ne è la testimonianza e l’anello lo dimostra. Dopo la celebrazione del matrimonio il corteo degli invitati sarà atteso al Savoia Excelsior per il pranzo di gala.