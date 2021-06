SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! La casta inaugura il passobarca di Lignano. A Pineta e Riviera la Gestapo dei concessionari caccia i turisti. Attività vuote. Esclusivo

Gli Squali adriatici hanno imposto solo spiagge a pagamento, docce a pagamento, wc a pagamento e gerarchi che controllano a vista. Il regime sotto il sole di Lignano.

Mentre ieri, domenica, sindaci, assessori e scappati di casa inauguravano il passobarca di Lignano-Bibione, a Pineta i poliziotti del concessionario Ardito cacciavano i turisti dall’arenile. Vedi video. Una delle pagine peggiori del turismo Friulano è stata scritta ieri, festa della Repubblica. A Jesolo per esempio, 14 Km di arenile, nessuno si sognerebbe di cacciare il turista. A Lignano, grazie alla complicità del sindaco Fanotto e del vice sindaco Alessandro Marosa, braccio destro del concessionario Ardito, la spiaggia libera non è più fruibile; da Pineta a Riviera gli squali hanno eroso ogni centimetro di spiaggia. Turisti raus! e rifiutati. In certo casi la Polizia privata impone il bastone fin sull’acqua, proprietà del demanio pubblico. Fanotto tace. Un caos che sta provocando nell’area un calo di presenze spaventoso. Albergatori e attività commerciali preoccupati per la stagione che rischia di compromettersi causa fuga turisti. Se ne vanno ad ammassarsi a Sabbiadoro o verso la più confortevole Bibione. L’arenile blindato che una volta era libero, provoca la fuga dei turisti. Ieri la maggior parte degli ombrelloni era vuota.