RossiUgo3V Exxx…Polzive!!! Il consigliere comunale di Trieste accusa: La finta pandemia provoca l’aumento dei suicidi e il consumo di droga tra i giovani.

La settimana scorsa il consigliere comunale di 3V a Trieste ha chiesto ai consiglieri comunali un minuto di silenzio per commemorare Giada Furlanut, la giovane ragazza di Fiumicello (Ud) che ha perso la vita dopo essere stata ricoverata per un malore all’ospedale Cattinara di Trieste. Secondo l’esponente No Vax: «Ogni giorno continuano a morire o sentirsi male con miocarditi sempre più persone, ovviamente i medici vaccinatori, serial killer di stato al soldo di Big pharma, continuano a nascondere la verità. Giada da quando si è vaccinata, non ha più potuto praticare lo sport che ama, sorte che è capitata a molti sportivi in questi mesi, ma la cosa più grave è che ha perso la vita come in questi mesi è toccato a Camilla Canepa di Genova ed a tanti altri giovani. Ho chiesto al Consiglio Comunale un minuto di silenzio con una profonda riflessione sulla situazione che stiamo vivendo, ed il disagio sociale e psicologico che i giovani e le loro famiglie stanno vivendo a causa di un ricatto sociale. Un’altra questione collegata di cui si parla poco, è l’enorme aumento dei suicidi o tentati suicidi ed il consumo di droga tra i giovani a causa del disagio vissuto a causa delle folli restrizioni e regole imposte dal governo per una finta pandemia».

Firmato: il Consigliere Comunale 3V di Trieste, Dott. Ing. Ugo Rossi.