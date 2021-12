ConfindustriaUd Exxx…Polzive!!! Benedetti nuovo presidente col 68 per cento. Il modello tribale divide gli industriali friulani. Pesa la carica a vice presidente di Anna Mareschi e l’alto numero degli assenti.

E’ l’alto numero di assenti che ha macchiato l’elezione del nuovo presidente di Confindustria Udine. Gianpiero Benedetti pretendeva la maggioranza assoluta. Fuori dubbio. E invece ieri sera, all’assemblea degli industriali della provincia di Udine che doveva solo confermare la proposta del consiglio direttivo è stata certificata la divisione. Su 386 votanti, solo 263 sono stati i voti favorevoli. 60 voti contrari e 23 astenuti. Numeri che scuotono palazzo Torriani. E’ la certificazione plastica di una sbregatura che affonda le ragioni in due elementi non trascurabili su cui il neo presidente ha tirato dritto. Innanzitutto la nomina a vice presidente di Anna Mareschi Danieli. La past president non è gradita alla maggior parte degli associati, la sua presidenza non è stata entusiasmante. Timbrata più dal suo piglio capalbiano e snob che per l’attenzione verso gli iscritti. Non è passata inosservata la sua passione per il tè e disegnare abiti prêt à porter. Il nuovo presidente Benedetti l’ha voluta con sé come vice presidente con deleghe a formazione e famiglia e il disappunto è stato certificato dai voti contrari in assemblea. In questo senso, per il centrodestra, è bene che i maggiorenti locali facciano un pensierino prima di puntare sulla vice presidente in caso di candidature per il sindaco di Udine.

Il critico risultato raggiunto da Benedetti coincide anche con le sfumature che alcuni iscritti hanno raccolto da una sua recente intervista diffusa da Telefriuli in cui il neo presidente lasciava intendere di volersi ispirare come modello confindustriale a quello dei Boeri del Sud Africa. Vedi Leopost di ieri.

Oltre a Benedetti sono stati eletti i vice presidenti Piero Petrucco – vicario – Dino Ferragotto, delega all’innovazione e Anna Mareschi Danieli.