BurrascaUdinese Exxx…Polzive!!! Le scelte sbalestrate di Fontanini-Laudicina. La segretaria generale conferma la somaraggine del dirigente Scapin: bocciato al concorso per dirigente tecnico. Vince una puledra

Con l’arrivo dei periferici a palazzo D’Aronco il livello di somaraggine dei dirigenti si è alzato paurosamente. La certificazione si è avuta grazie al concorso per dirigente tecnico istruito dal comune di Udine. Con la sessione di prova orale che si è svolta oggi si sono chiuse le operazioni del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico per lavori pubblici del comune di Udine. Gli aspiranti erano 31. In 5 sono stati ammessi all’orale fra i quali la Gentilini, Claudio Degano 〈Rup castello di Colloredo di Monte Albano e piste da sci〉, Presotto e Francesca Savoia. Quest’ultima, funzionaria in FvgStrade ha vinto il bando. Ma il dramma per gli scappati di casa della Lega (Fontanini-Laudicina) si è materializzato alcune settimane fa quando Francesca Finco, segretaria generale del comune che svolgeva le funzioni di Rup nel concorso in oggetto, ha bocciato l’aspirante Scapin. Non è stato ammesso agli orali! Il ruffiano di Fontanini è recidivo poichè un anno fa a Pordenone gli capitò la stessa sciagura. Partecipò a un concorso per dirigente tecnico e venne sonoramente bocciato. Per Scapin l’unico rifugio resta il capoluogo. Evidentemente tra somari udinesi ci s’intende.

Il cocco del duo Fontanini-Laudicina, malgrado l’incompetenza, è tuttora in servizio a palazzo D’Aronco e ricopre un ruolo di livello. E’ il responsabile per la realizzazione del Progetto milionario Experimental City ed ha competenze su Residenze, locazioni, patrimonio, demanio, politiche ambientali e ambiente (L’ambiente della spaesata manettara Olivotto).

La questione è seria giacchè l’ufficio tecnico del comune è in mano a un dirigente che evidentemente gode di un’ inspiegabile protezione. Quali garanzie può fornire un architetto che non ha superato le prove d’esame di un concorso e che in una città si occupa attualmente di impianti sportivi progetti di ex caserme, riuso e funzionalizzazione di aree scoperte?