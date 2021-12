CaligoNo-Vax Exxx…Polzive!!! Puzzer cacciato da Pordenone: per 3 anni non potrà entrare in città. Nuova sanzione per l’udinese Ugo Rossi.

Oggi da Pordenone a Trieste il caravanserraglio No Vax ha dato il meglio di sé. Mentre era in corso la manifestazione non autorizzata davanti all’ospedale, il leader dei No Green Pass Stefano Puzzer accompagnato da un collega portuale ha arringato i presenti con accuse nei confronti delle istituzioni. La Digos é intervenuta ed ha invitato i due a seguirli nella sede della Questura cittadina. Il questore, Marco Odorisio ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune della destra Tagliamento. Non da meno l’udinese Ugo Rossi, consigliere comunale a Trieste e leader della lista 3V che ha dettagliato in rete la notifica di un nuovo verbale perchè non portava la mascherina. Il consigliere scrive

«Mi è appena stato notificato un nuovo verbale covid. Sapete il motivo? Finita l’ultima udienza del processo che mi vende imputato per il violento arresto ed abuso di potere subito dai carabinieri di Trieste, non avevo la museruola per bere l’acqua mentre andavo via nei corridoi del tribunale. Per questo motivo il Comandante ha fatto perdere tempo e soldi allo stato per redigere e farmi notifica presso la mia residenza di Udine una sanzione, che mai pagherò perché illegittima ed incostituzionale.

Non sarebbe più opportuno che il Comandante dei carabinieri della Caserma di Via Hermet di Trieste impieghi il tempo ed i suoi uomini per indagini serie e la tutela della sicurezza pubblica ?

P.S. per non farci mancare nulla, ieri la DIGOS di Trieste mi ha contattato per notificarmi l’ennesimo procedimento penale per i fatti avvenuti nel #porto di Trieste dopo il 15 ottobre».