RossettoBijol Exxx…Polzive!!! La Porsche del calciatore parcheggiata sulle strisce si trasforma in uno scontro mediatico: Rosicano Messaggero Veneto e Telefriuli. Silenzio su UdineseTv e Udine Today.

La notizia del parcheggio sulle strisce pedonali del calciatore dell’Udinese, corroborata dal richiamo inciso col rossetto sulla carrozzeria della Porsche ha agitato il fine settimana dei friulani. La rete è esplosa: centinaia di commenti nelle rispettive pagine facebook e perfide rosicature fra i gruppi editoriali udinesi. Fino a mezz’ora fa sul sito del Messaggero Veneto la notizia del parcheggio appariva in piena home page, fra quelle principali. Sul sito di Telefriuli, la foto del bolide tedesco con tanto di ammonizione vergata col rossetto era stampata in bella evidenza in alto a destra. Poi è stata cacciata in fondo alla pagina. Su Udinese Tv nessun cenno, nemmeno del comunicato della querela che è stato riportato da Udinese.it. Lo stesso Udine Today, sempre molto attento a tutto ciò che si muove in città, ha negato la notizia. Probabilmente uno scambio di “cortesie” fra i media preferiti dalla famiglia Pozzo e il resto del mondo. Ma la parte più curiosa di tutta la vicenda, al netto del rossetto, è quella della sanzione. Nell’articolo del Messaggero Veneto di oggi, in taglio basso, viene evidenziato il commento alle fasi della multa: “Tre agenti della polizia municipale hanno lasciato sul parabrezza una multa di circa 100 euro”. Tre agenti. Udine Far West.