CommediaFriulana Exxx…Polzive!!! Il sondaggio manda in crisi il centrodestra: Non è su Fontanini! La Lega stordisce i Benito Remix. Venanzi di gran carriera: Pronto per le primarie, anche di coalizione con chi ci sta.

Il centrodestra friulano sempre più nel caos. In particolare a Udine dove gli alleati non sanno come fare per uscire dalla paranoica confusione cui si sono cacciati. A pochi mesi dal voto, e dopo 5 anni di amministrazione, la coalizione è appesa a un sondaggio. Che poi, come rivelato oggi dal commissario del Carroccio Dreosto, non è concepito sul gradimento di Fontanini, bensì di come è stato “percepito” il lavoro della maggioranza (vedi MV di oggi, Cristian Rigo). In pratica un insulto al sistema elettorale maggioritario e un modo per mettere al riparo il sindaco da un certissimo esito negativo. A questo punto, nello stucchevole tira e molla cittadino, s’inserisce la questione politica. Dopo la riunione-farsa di una settimana fa, Fratelli d’Italia aveva annunciato un ultimatum al sindaco: Entro fine mese la decisione. I Benito Remix tentano il bluff giacché non hanno un candidato, ma solo nomi tirati fuori a caso e senza alcuna esperienza amministrativa (Alberto Bertossi a parte). E infatti, il commissario Dreosto li ha sgamati e se la prende comoda annunciando che “..entro fine mese (a ultimatum scaduto) ci incontreremo con il sindaco Fontanini e con il centrodestra per condividere il percorso da fare in vista delle prossime elezioni”. Come al gioco dell’oca. Ripartire dal via. Insomma, il terrore di articolare e diffondere un sondaggio sfavorevole sul sindaco, paralizza la coalizione che è maggioranza nel paese ma a Udine nell’abisso. Per converso, il centrosinistra si trova nella piacevole situazione di avere solo l’imbarazzo della scelta su chi candidare. Venanzi viene dato per favorito e lo si è visto ieri sera raggiante alla presentazione del libro del suo sostenitore Claudio Siciliotti in via Vittorio Veneto. Lunedì pomeriggio al cinema centrale, il capogruppo del Pd in consiglio, parteciperà all’incontro organizzato da Sinergia Civica su: “Idee ed esperienze per costruire la Udine di domani”. Incontro moderato da Stefano Zucchini che vede la partecipazione di Marco Panieri, sindaco di Imola, la consigliera regionale Simona Liguori, Paolo Felice della Lega Coop e Rodolfo Totolo del Centro Commerciale Naturale. Sul punto politico, Venanzi, oltre ad avere la maggioranza del PD cittadino dalla sua parte, rende noto di non avere alcun pregiudizio verso lo strumento delle primarie, anche se venissero estese alla coalizione che si va costruendo. Udine ha bisogno di riprendere in mano la visone laica ed europeista esaltata da Furio Honsell e interrotta dall’infausta parentesi di Vestaglia. In quanto a De Toni, la sua candidatura è più vicina agli interessi di alcuni potentati locali che quella del bene della città. Del resto, la sterminata serie di incarichi ottenuti in questi anni lo dimostra (molti cessati sia ben chiaro): Membro del consiglio direttivo di Vicino Lontano; presidente del CDA in The Business Game srl; consigliere della ATIS Srl e della Mercurio Srl; liquidatore della Agemont Link Exchange Srl; consigliere nel Consorzio Keymec Srl; consigliere nella Euris Solutions Spa ed Euris European Research Srl; consigliere Gesta Consulting Srl (tutte cessate). Presidente del Cda di Telefriuli e di Agemont Spa; consigliere di Eurotech Spa; consigliere in CATAS Spa; vice presidente di Friuli Innovazione; vice presidente Cda del C.I.R.MONT. di Amaro; presidente del CDA del Campus Srl (cessata).