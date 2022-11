JakaBijol Exxx…Polzive!!! Il difensore dell’Udinese calcio fa l’asinello in città: parcheggia la sua Porsche sulle strisce. Una puledra gli dà un’elegante lezione di civiltà. La squadra annuncia querela.

Il difensore dell’Udinese originario dell’est Europa, Jaka Bijol, non ha resistito alla tentazione di esibire il suo standing di bulletto ieri pomeriggio a Udine. Appena imboccata la centralissima via Cavour ha parcheggiato la sua Porsche sulle strisce pedonali. La disinvoltura del burino deve aver infastidito un’elegante signora italiana che col rossetto ha inciso sulla carrozzeria del costosissimo coupè alcuni principi di sana educazione civica che il calciatore ignora: “Qui non si parcheggia”. E pure nella versione inglese: “No park here”. Una figura di merda planetaria non nuova in casa Udinese e il mister Sottil farebbe bene a distribuire dei piccoli manualetti di galateo tricolore per i suoi asinelli. Comunque, l’Udinese con una nota ha annunciato provvedimenti: “In merito all’episodio coinvolgente il nostro calciatore Jaka Bijol, la cui auto è stata imbrattata questo pomeriggio, Udinese Calcio comunica che verrà sporta querela nei confronti di chi si è reso responsabile di questa azione”.