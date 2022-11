PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! La Laguna di Grado sommersa dall’acqua; il tiro a volo di Porpetto inagibile. Il consorzio acquista un misterioso motopontone di seconda mano per tirar sù le briccole: 40 mila euri.

Si chiama “Motopontone Vittoria”. Dov’è? E’ stato acquistato di seconda mano lo scorso anno dal Consorzio Bonifica Friulana. E’ il mistero della Laguna. Preso per la sorveglianza dei segnalamenti marittimi (le famose briccole rimaste per giorni pericolosamente in mare, vedi Leopost). Il Consorzio è ente pubblico a cui competono la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale. In questi giorni l’intensità delle piogge è stata certamente eccezionale, dalla Laguna di Grado (Boscat-Fossalon) a Porpetto (Campo di Tiro a volo), tuttavia, a detta di alcuni agricoltori e titolari di attività amatoriali, se le misure di prevenzione non fossero ancora carenti, i danni sarebbero stati molto ma molto minori. Al Boscàt di Grado un inghippo burocratico impedisce l’installazione di un’idrovora e a Fossalon. Va detto che una decina d’anni fa un’idrovora è stata inspiegabilmente rimossa. Al Boscàt l’acqua ha sommerso il secondo raccolto di soia provocando un danno all’azienda agricola Zorz di 25mila euri. A Porpetto il campo di tiro a volo è andato sott’acqua e 20 ettari di terreno appena seminato di frumento sono stati spazzati via. Si poteva evitare? certo con un’accorta deviazione dei canali. Per converso il Consorzio, un anno fa, aveva impegnato 39mila euri per l’acquisto di un motopontone di seconda mano; un’imbarcazione da usare per gli interventi di manutenzione e sorveglianza dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale che interessano la zona ovest della laguna di Marano e Grado. Il professionista incaricato di individuare l’affare era l’ing.Mauro Feltrin. Il Rup del procedimento l’ingegner Massimo Ventulini. Il mezzo è stato acquistato per 18mila euri ma necessitava di alcuni interventi di manutenzione al rimorchio, riparazione ringhiere, raddrizzatura timone, verniciatura e sostituzione di 3 finestrini in cabina di comando. Le riparazioni hanno fatto schizzare il costo iniziale da 18mila a 39mila euri. I lavori sono stati effettuati presso l’officina Menetto dell’isola di Pellestrina (Ve). Una volta terminata la serie di interventi il motopontone bisognava rimorchiarlo in Friuli, a Bevazzana di Lignano. La miglior offerta giunta al Consorzio è stata quella della “Trasmar” di Porto Marghera (Ve) che ha provveduto al rimorchiaggio. Importo di 6.700 euri. Ma c’è un giallo. Il motopontone pare non sia utilizzabile ed è fermo in officina da almeno un paio di mesi.