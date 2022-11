LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il Friuli surclassa il Veneto. I Serenissimi chiedono la modifica dei regolamenti sui congressi. A Monfalcone Salvini ha concesso la deroga alle incompatibilità.

Se ne parla da almeno un anno, si tratta dei tanto attesi congressi della Lega. In particolare in Friuli e in Veneto. Dopo Pontida la base è in agitazione e vuole iniziare a mettere in discussione la leadership di Salvini. In Veneto, lo sgarbo dei 5 ministri, tutti lombardi, non è stato digerito. Ma c’è un inghippo burocratico che fa venire l’orticaria ai Serenissimi: quello delle incompatibilità. Al di là del Livenza gli iscritti sono pronti a convocare i congressi ma chiedono che vengano tolte le incompatibilità ai consiglieri e assessori regionali di candidarsi alla carica di segretario provinciale e regionale. Il direttorio della Liga-Lega veneta, riunito l’altro ieri, si è espresso all’unanimità e lo stesso Zaia, ha reso noto che: “In questo momento storico andrebbe valutato di lasciare le candidature aperte a tutti, senza incompatibilità”. Per ora nessuna comunicazione è arrivata da via Bellerio, ed è strano che i veneti siano ancora in attesa delle decisioni di Milano quando a Monfalcone (Go), due settimane fa, è stato celebrato il congresso cittadino ed è stato eletto segretario il consigliere regionale Antonio Calligaris. Pare che la deroga all’incompatibilità per l’esponente della Lega sia giunta direttamente da Salvini che non poteva rifiutare l’istanza della sindaca Anna Cisint, faraona dei cantieri. Ad oggi le regole sono chiare e risalgono alla data del 2020: “Le cariche di Segretario delle Delegazioni territoriali sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di provincia, sindaco di capoluogo di provincia, Sindaco di città con oltre 100mila abitanti e sindaco di città metropolitana”. Senonché, lo scorso 4 ottobre, sempre da Milano è arrivato il “Regolamento per il congresso provinciale”. Il punto nave che ha fatto infuriare i serenissimi risiede nella norma transitoria che stabilisce: “Le incompatibilità previste dall’articolo 16 bis, comma 7, del Regolamento federale per le cariche di Segretario Provinciale devono intendersi limitate alla sola carica di consigliere e assessore regionale”. Ovviamente per i congressi cittadini valgono le incompatibilità del 2020. I Veneti vogliono togliere tutte le incompatibilità. Una volta tanto, i friulani, pardòn…i bisiachi, li hanno anticipati.