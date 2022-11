AmariCittadini Exxx…Polzive!!! Si polverizza il partito di Malattia-Del Piero. L’avvocato tentato dal Terzo Polo di Rosato e dell’amico Agrusti. Centis e Liguori col PD; Marco Putto annuncia via Wapp la sua candidatura coi Dem: il testo.

E’ convocato per domani sera a Udine il direttivo dei “Cittadini”. Formazione politica fondata all’inzio degli anni 2000 dall’avvocato pordenonese Bruno Malattia, legale di Confindustria Alto Adriatico (contro Leopost) e del presidente Michelangelo Agrusti. Dopo un paio di decenni, all’interno della compagine tira una brutta aria e c’è l’ipotesi di scissione. Il punto di crisi è emerso dopo che Rosato, presidente di Italia Viva, si è espresso favorevolmente per un’apertura di credito con i Cittadini. Negoziato raccolto immediatamente da Malattia stesso, dall’ex presidente di Civibank Michela Del Piero e dall’ex consigliere regionale Piero Paviotti. L’abbraccio con il Terzo Polo è facilitato dagli ottimi rapporti che intrattiene Agrusti con le due formazioni (Teresa Tassan Viol candidata col Terzo Polo e Bruno Malattia storico legale del presidente). A giudicare dalle parole del fondatore dei “Cittadini”, l’intenzione sarebbe quella di correre da soli alle prossime regionali. Avverte Malattia sul “Gazzettino” di oggi:

“I Cittadini vogliono valutare una situazione che non è chiara. Non si sa cosa intende fare il Pd e con chi intenda allearsi; noi non siamo la succursale di qualche formazione – aggiunge il fondatore – siamo alternativi al centrodestra e al Pd”.

Non sono di questa idea Tiziano Centis e Marco Putto, più disponibili a un’alleanza col PD. Centis non conferma, ma l’ex sindaco di Azzano Decimo, dopo aver perso le elezioni comunali con Guin, ha già iniziato la sua campagna elettorale. Putto è recidivo per via dell’invio di messaggi a sostegno di Guin alle amministrative. Oggi esprime la sua volontà di candidarsi alle regionali (molto probabilmente col PD) con questo testo:

«Gentile cittadino/a, mi permetto di prendere in prestito solo qualche istante del suo tempo. Nelle prossime settimane inizieranno, in generale, le attività di comunicazione e propaganda dei candidati e delle forze politiche in vista delle elezioni regionali della primavera 2023 in Friuli Venezia Giulia. Poiché anch’io sarò candidato alla carica di consigliere regionale, sono a chiederle anticipatamente se in vista delle elezioni potrò inviarle, qui su Whatsapp, dei messaggi elettorali, oppure no. Qualora sia contrario/a, le chiedo cortesemente di farmelo sapere in risposta al presente messaggio; in caso sia favorevole, come auspico, non serve che mi risponda e, anzi, se le fa piacere e se non l’ha già fatto salvi pure questo mio numero, in modo tale da poter ricevere i miei messaggi anche in modalità broadcast. Grazie per l’attenzione, mi scusi per il disturbo e cordiali saluti. Marco Putto, già Sindaco di Azzano Decimo».