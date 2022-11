GovernoDiFiamma Exxx…Polzive!!! Venerdì a Udine gli studenti scendono in piazza contro il ricino e la DecimaMas di Montesano. Chiuso il traffico cittadino.

E’ stata organizzata per venerdì prossimo a Udine una grande manifestazione studentesca contro “La riforma della scuola”. Gran parte della città sarà off-limits alle auto. Il comune ha emesso l’ordinanza. In realtà, alla luce delle recenti polemiche contro il neo ministro Valditara sull’istituzione della Giornata della Libertà (caduta del muro) e il caso del “filo nazi” Montesano espulso da “Ballando con le stelle”, la piega che prenderà il corteo, sarà completamente diversa. Le nuove generazioni temono il profumo del ricino e il ritorno del manganello. Anche in vista delle comunali i “ritorni di fiamma” dei nipotini dei gerarchi è bene che restino confinati al 2%. I ragazzi non hanno tutti i torti, almeno a giudicare dalle prime mosse dei BenitoRemix al governo. Per questo motivo gli studenti si ritroveranno venerdì prossimo alle 9 in piazza 1° maggio e proseguiranno in corteo verso via della Faula-Cadore-Don De Roja-Da Vinci-Piazzale Cavedalis-Mantica-Deciani-Gemona-Via della Vittoria e ritorno in piazza. Inevitabile il cenno all’antifascismo e alla polemica su Montesano che si è presentato alle prove di “Ballando” con la maglietta della “XaMas”, il corpo militare dell’esercito del Regno d’Italia che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si era ricostituito come corpo militare della Repubblica di Salò, restando fedele a Benito Mussolini anche dopo la fine del regime.