AllegriaInSegreteria Exxx…Polzive!!! La campagna elettorale è alle porte: 3 nuove sistemazioni nei partiti regionali: Fratelli-merito-d’Italia si affida a una pilota di rally; Movimento 5 Stelle a Sut e Patto per l’Autonomia a Dei Negri.

Fatte le dovute proporzioni, a Roma il Movimento 5 Stelle ha deciso di assumere due ex senatori, Paola Taverna e Vito Crimi, per collaborare con i gruppi grillini di Camera e Senato. Mesata di 70 mila euro all’anno ciascuno. A Trieste da oggi, 14 novembre, è assunto il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Luca Sut. Per lui un incarico part time nella segreteria del gruppo consiliare fino al termine della legislatura. Lavorerà nella sede staccata della regione di Pordenone. Era rimasto a bocca asciutta alle ultime elezioni politiche.

Prende servizio anche Erik Dei Negri, funzionario regionale, con un incarico a tempo pieno nella segreteria del gruppo Patto per l’Autonomia di Moretuzzo. La sede di lavoro è Trieste e fino al termine della legislatura.

Novità in casa Fratelli d’Italia gruppo regionale dove, in virtù del merito evocato dalla presidente Meloni, i dirigenti hanno focalizzato l’attenzione sull’ingegnere e pilota di Rally di Fagagna Mara Ziraldo. L’inquadramento dell’ex candidata alle comunali di Fagagna a sostegno dell’aspirante sindaco Giuseppe Monaco (23 voti) è un part time fino al 31 gennaio 2023. Poi si vedrà in base alle esigenze della madre di tutte le elezioni: Regionali 2023. Mara Ziraldo ha iniziato oggi tra le scartoffie dei Benito Remix della sede di Udine.