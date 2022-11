NataleDiLiberazione Exxx…Polzive!!! Fontanini tenta di imbambolare gli udinesi; oltre 170 mila euri per le luminarie.

Sono circa 170mila gli euri che Fontanini ha messo a disposizione per le festività natalizie. Vuole tentare di riparare agli insulti indelebili che ha rivolto ai cittadini a fine ottobre. Un timbro disordinatamente psichedelico e tragico (stelutis alpinis colonna sonora da casa di riposo) che per gli elettori sarà un Natale liberatorio dopo questa parentesi. Ben due alberi di Natale offerti dal comune di Paularo; videoproiezioni natalizie sulla facciata della Stazione ferroviaria, sulla facciata sud-est del Castello di Udine, sulla facciata della Chiesa di San Francesco rivolta verso piazza Venerio e sulla partizione laterale destra della chiesa di San Giacomo apostolo. Luci & Psichedelia per annunciare la penitenza. Per ora la giunta ha deliberato di impegnare, per ora, 170 mila euri; poi ci saranno i ritocchi in corso d’opera. A seconda della campagna elettorale. Non mancheranno le luminarie nelle vie, le videoproiezioni natalizie dei palazzi comunali e le spese relative al trasporto, Paga Pantalone.