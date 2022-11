BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Venanzi presenta il manifesto del Risorgimento udinese; Saro-Castenetto dirottano De Toni a Povoletto. Il Terzo Polo punta su Isabella De Monte in regione.

Alessandro Venanzi ha presentato ieri sera al centralissimo cinema Centrale di Udine una prima bozza di soluzioni per “riprenderci la città”. Il capogruppo del PD in consiglio comunale ha chiuso l’incontro intitolato “Il Futuro è oggi” dopo gli interventi del sindaco di Imola, Marco Panieri, Simona Liguori, Rodolfo Totaro, Paolo Felice, e Ambra Canciani coordinatrice dell’Unione Universitari. Di fronte a oltre un centinaio di sostenitori, Venanzi ha snocciolato i punti di crisi dell’amministrazione Fontanini e il concept per dare a Udine il ruolo di centralità “europea” che le spetta uscendo dalla schiacciatura fra Pordenone e Trieste che oggi subisce. Venanzi ha le idee chiare sul futuro del capoluogo tanto che lo tara in una prospettiva lunga dieci anni. Ma il punto è strettamente politico: “La gente mi ferma per strada e mi dice di non fare sciocchezze; dobbiamo restare uniti, nessun uomo solo al comando e compiere una battaglia sulle idee”. In tal senso l’ex assessore ritiene che il candidato sindaco dell’area progressista germogli attraverso una scelta popolare col voto delle primarie; no alle scelte calate dall’alto o decise nelle segrete stanze dei partiti. “Se De Toni teme le primarie come fa chiedere il voto agli elettori?”. Qualcuno tra i partecipanti (Enrico Bertossi) ha colto lo spunto dell’intervento del sindaco di Povoletto (Ud), apparso ieri sul Messaggero Veneto, per suggerire l’opzione di candidare l’ex rettore nel comune alla periferia di Udine. In ogni caso Venanzi ieri sera ha sciolto tutte le riserve del caso ed è ufficialmente candidato sindaco di Udine. Il dado è tratto, bipolarismo o meno; o De Toni e i suoi visitors. Per allargare lo spettro al quadro regionale sul tavolo psichedelico del Terzo Polo e di Cittadini, visto che il presidente Malattia vuole smarcarsi dal centrosinistra, corre voce che potrebbe essere la deputata Isabella De Monte la candidata alle regionali.