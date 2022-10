RosatoRosolato Exxx…Polzive!!! Fedriga e Candotto arrostiscono il doppio forno del Terzo-Saro-Polo. Fratelli d’Italia: “Il nostro candidato è Fontanini”. Il presidente conferma.

E’ durata lo spazio di un mattino l’illusione del trio Saro-Rosato-De Monte di scavalcare Fontanini a Udine e, con un artifizio oratorio, intestare la candidatura del candidato De Toni al centro destra. L’azzardo è durato 48 ore. Il tempo di aggiornare i vertici del centrodestra sullo stato dell’arte di Udine e ricevere la risposte in merito. Inizia Fedriga che oggi era presente in città per l’inizio dei lavori al palazzo Dormisch. «A Udine abbiamo un ottimo sindaco che si chiama Pietro Fontanini, penso che abbia amministrato molto bene e penso che questo sia riconosciuto dai cittadini udinesi. Il sindaco, se ci sarà la sua disponibilità, potrà essere un’opportunità. Bisogna riconoscere la capacità di cambiamento che ha dimostrato in questi 4 anni e mezzo». Il diretto interessato, rispetto alle critiche del terzo Polo, ha ribadito che si tratta di «un tentativo di creare confusione: penso che il centrodestra non abbia bisogno del Terzo Polo, che si chiama così perché è alternativo sia al centrodestra sia al centrosinistra, e io credo nel bipolarismo». Il vice sindaco Loris Michelini di Progetto Fvg (durante una lunghissima conversazione giovedì sera) riconosce che Fontanini ha fatto un gran lavoro per la città: “In cuor mio spero si ricandidi anche perché sono sicuro che un sindaco uscente sarebbe favorito, inoltre – osserva il vice – ho tanti cantieri aperti che vorrei portare a conclusione nel prossimo mandato”. Gianni Candotto segretario provinciale di Fratelli d’Italia, non ha dubbi: «Ad oggi il nostro candidato è Fontanini». E’ un elemento di chiarezza che rimette in naftalina la giurassica politica andreottiana del doppio forno illustrata sabato scorso dal terzo polo a Udine: “Ci va bene Fedriga in regione, ma non appoggeremo Fontanini candidato sindaco di Udine. De Toni è un buon nome”. Aveva puntualizzato Rosato.

Resta il fatto che la strada è ancora lunga e, restando al tempo delle migrazioni, l’asse Fedriga-Fontanini è ancora solida e non sarà certamente Fratelli d’Italia a prestare il fianco ai mandanti che vogliono impallinare il sindaco.