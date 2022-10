CuccagnaFriulana Exxx…Polzive!!! A Pordenone un afghano col reddito di cittadinanza arrotondava la paghetta con lo spaccio. Beccato con 40mila euri in contanti e 2 kg di hashish. La classifica della criminalità in Friuli. Trieste in testa per violenza sessuale, lesioni dolose, tentato omicidio.

L’irresistibile tentazione dell’arrotondamento ha rapito anche gli stranieri. L’afghano residente a Pordenone che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza è la testimonianza plastica dell’universalità del fenomeno. Allo straniero, titolare di reddito di cittadinanza, la “paghetta” dello stato non bastava. E perciò si era dedicato all’attività che più gli è confacente e che rendeva bene. La Guardia di finanza ha scoperto nella sua abitazione quasi 2 chili di hashish e 123 grammi di cocaina.

I finanzieri hanno trovato e sequestrato – occultati tra confezioni di cibo, effetti personali, bagagli e indumenti – 24 “panetti” e 70 dosi confezionate di hashish, per un totale di circa 2 chilogrammi, 130 dosi e 2 sacchetti di cocaina del peso di 123,9 grammi nonché contanti, in banconote di vario taglio, per € 39.051, quale possibile provento dello spaccio. L’uomo, tratto in arresto, è stato condotto, su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone, presso la Casa Circondariale di Udine. Dagli accertamenti eseguiti, l’uomo risulta aver percepito, fino a luglio 2022, il reddito di cittadinanza.

In quanto alla classifica del Sole 24 ore stilata in base alle denunce presentate, Trieste primeggia in diverse categorie. E’ prima in Italia per violenza sessuale, lesioni dolose e tentato omicidio. E’ 6a per furti di motociclo, 7a per frodi informatiche, 70esima per furti in abitazione e 7a per furti in centri commerciali. Gorizia è prima per frodi informatiche (pesa l’ultimo episodio che ha colpito il comune); 10a per tentato omicidio, 8a per violenza sessuale e 87esima per furti in abitazione. Udine 14esima per frodi informatiche e 46esima, prima in Friuli, per furti in abitazione davanti a Pordenone (47), Trieste (70) e Gorizia (87).