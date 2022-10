AntologiaMazzolini Exxx…Polzive!!! Il vice presidente del Consiglio Regionale promotore degli artisti dell’Alto Friuli.

E’ stata presentata ieri in consiglio regionale l’antologica di uno degli artisti più eclettici della Carnia: Gionatan De Conti di Paluzza. In mostra una ventina di opere cui il vice presidente Mazzolini è molto affezionato e nel corso della presentazione ha affermato che: “Poter mostrare queste opere nel palazzo in cui è rappresentata la nostra regione, il nostro territorio, vuol dire aver fatto uno scalino in più nella crescita artistica e culturale del carnico Gionatan”. Mazzolini ha riportato alla mente i suoi trascorsi artistici nel campo della fotografia: “Artisticamente mi sono formato nel mondo della fotografia e scopro in questi dipinti il grande talento di Gionatan perché alcune opere sembrano uguali a una fotografia”. Il vice presidente, nel commentare il talento dell’artista, ricorda lo spirito della mostra in consiglio che è quello di esporre ciò che la nostra montagna rappresenta ed esalta in Friuli Venezia Giulia. Sono tesori nascosti – conclude Mazzolini – sottovalutati che vanno scoperti e catapultati verso l’esterno”. Carnia Felix.