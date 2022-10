LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Rivolta friulana contro Salvini. Fontanini guida la fronda: Non è più credibile.

Non c’è alcun dubbio che oggi uno degli iscritti che, più di altri, conosce il pianeta Lega sia il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Una memoria storica che combina la dialettica Udine-Trieste con gli ottimi rapporti che mantiene con Fedriga. Tuttavia dopo le politiche e dopo Pontida, qualcosa è cambiato. Il pessimo risultato del 25 settembre ha risvegliato l’orgoglio del maroniano Fontanini e alla prima occasione pubblica ha tirato fuori gli artigli. Graffi profondi che hanno scavavato le ferite dei leghisti riuniti ieri sera a Tarcento per il direttivo provinciale di Udine convocato dalla delegata Barbara Zilli. Il sindaco ha smesso i panni del buon amministratore ed ha indossato quelli del militante di partito. Ma di quel partito che lui ha contribuito a far nascere; quello abbeverato alla fonte dei brani di Gianfranco Miglio e che oggi pare in disgrazia. Fontanini, forte di questo bagaglio culturale, ha accusato senza mezzi termini il segretario Salvini. Ha picchiato duro fra lo stupore dei vertici regionali presenti in sala: Zilli, Pizzimenti, Dreosto. Per Fontanini la responsabilità del pessimo risultato alle politiche è da attribuirsi solo al Capitano: “Non è più credibile, in campagna aveva promesso lo stanziamento di 30 miliardi per il bonus energia, ma nessuno gli ha creduto. Giorgia Meloni non ha promesso nulla ed ha preso più voti”. Fontanini, lo si capisce, è alla ricerca di certezze per fare il bis a Udine, ma con una Lega così mal ridotta la faccenda diventa complicata. Al sindaco sono seguiti altri interventi tutti concordi che la leadership del partito deve essere rinnovata. Il Friuli dice No a Salvini.

Fra i presenti sono intervenuti Di Betta, Bosello, che ha chiesto chiarezza sulla Lista del Presidente, Aurelia Bubisutti e molti altri. Oltre ai citati si sono visti: Mauro Bordin, Antonio Zoratti, Bozzini, Luigino Toller, Cecone, Lorenza Ioan, Falciglia, Laudicina, Maurizio Franz, Basaldella, Chiara Serra e Mario Pittoni. Ora si attendono le convocazioni dei congressi di sezione, Udine compresa, il provinciale e il regionale. Un brusìo saliva dal teatro: I congressi prima della fine dell’anno.