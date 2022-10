RegionaliFvg Exxx…Polzive!!! I sindaci alzano la cresta. Luca Ovan annuncia: “Vorrei diventare consigliere regionale”. Daniele Sergon di Capriva lo segue: pronto per le regionali.

Parafrasando Ippolito Nievo, Luca Ovan si confessa; prende in contropiede i suoi colleghi sindaci e annuncia di volersi impegnare per concretizzare il grande sogno di ogni amministratore: Consigliere regionale. Lo ha riferito in una intervista pubblicata oggi da “Il Gazzettino” aggiungendo di essere innamorato del suo lavoro di amministratore (voto 10). Il sindaco di Colloredo di Monte Albano è al suo secondo mandato e nel 2018 aveva tentato con Progetto Fvg di Sergio Bini la scalata. Ottenne un buon risultato di preferenze, 597, appena sotto Roberto Fedele ed Edy Morandini (1.000). Il primo cittadino elenca alcuni suoi vizi e confessa che gli piace “stare con la gente, festeggiare in compagnia e fare grigliate”. Elementi indispensabili per avvicinare gli indecisi e raccogliere le necessarie preferenze. In Friuli, il vinello e la polenta (vedi a Marano Lagunare l’irresistibile miscela di Alberto Budai), sono un lasciapassare imprescindibile di una buona campagna elettorale. All’ombra del Castello più amato dai friulani e dove Ippolito Nievo scrisse la sua opera più famosa “Le confessioni di un italiano”, il sindaco tira sù il sipario sulla madre di tutte le elezioni e in un’area che diventerà decisiva per il successo degli aspiranti: il Collinare.

Per restare in tema paesaggistico, viene data per scontata la candidatura al consiglio regionale di un altro collega di Ovan, il sindaco di Capriva (Go) Daniele Sergon. Il patto del Collio, sodalizio che raggruppa 10 comuni della zona cormonese, avrebbe avanzato la proposta di puntare sul sindaco di Capriva come candidato alle prossime regionali. Il diretto interessato precisa: “Se l’allenatore deciderà di mettermi in campo, io non mi tirerò indietro”. Vista la vicinanza col sindaco di Cormòns Felcaro (che potrebbe candidare anche lui), la collocazione di Sergon sarà quella della Lista del Presidente che, nel goriziano, germoglia proprio tra i profumi del Collio. Il dado è tratto anche per l’assessore Sergio Bini di cui è uno dei promotori della Lista..