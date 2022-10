LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Nel credo di Pontida: Barbara Zilli convoca il direttivo provinciale della Lega stasera a Tarcento. Spente le ambizioni del Terzo Polo.

Come annunciato a Marano Lagunare da Dreosto (vedi intervista su Radio Badile), ribadito a Pontida da Salvini e confermato al “federale” di via Bellerio di una settimana fa, l’autunno per la Lega sarà la stagione dei congressi e delle elezioni dei nuovi segretari di sezione; provinciali e regionali. La delegata per la provincia di Udine (Alto Friuli Stefano Mazzolini), Barbara Zilli ha convocato il direttivo provinciale, allargato ai consiglieri comunali, per stasera al teatro Margherita di Tarcento. Ore 20.30. Si è scelto il comune collinare, in luogo della sede di Reana, perchè è prevista la partecipazione di numerosi iscritti e amministratori locali. All’ordine del giorno l’analisi del voto del 25 settembre ma soprattutto le date dei prossimi congressi. C’è attesa per il congresso di Udine e di altri comuni importanti come Codroipo e sale l’interesse per quello provinciale dove già circolano i primi nomi. Inevitabili le riflessioni sulle novità emerse nello scorso fine settimane. A partire dalle avances del Terzo Polo di Rosato che sabato a Udine ha, machiavellicamente, dichiarato una grande apertura per Federiga ma nessun appoggio all’eventuale ricandidatura di Fontanini (“avviso di sfratto” ha dichiarato Isabella De Monte). Come far combinare questa asimmetria Udine-Trieste lo sanno solo gli alchimisti del Terzo Polo. Un diktat che all’assessora Laudicina (delegata per Udine), Barbara Zilli e molti consiglieri comunali non è piaciuto ed è stato respinto in un battibaleno. “Fenomeni tattici”, così un dem giuliano ha liquidato l’attivismo di Saro-Rosato-De Monte. In realtà, a leggere i risultati delle ultime amministrative si scopre che i renziani-calendiani avevano tirato sù un accordo col PD a Ronchi dei Legionari dove hanno ottenuto una brillante vittoria con Giorgio Benvenuto facendo perdere il centro destra. Elementi che in casa Lega non passano inosservati e che pregiudicano qualsiasi intesa per le elezioni del prossimo anno.