RosatoProfumato Exxx…Polzive!!! Il presidente di Italia Viva guarda alle regionali: Con Fedriga per evitare la deriva Destra-Centro.

Arriva da Italia Viva la prima apertura al centrodestra dopo l’ubriacatura meloniana del 25 settembre. Su Il Piccolo di oggi, il presidente Ettore Rosato lascia intendere che per le regionali del prossimo anno il Terzo Polo, che in realtà non ha ingranato a Gorizia e Trieste, non esclude un appoggio alla coalizione che a livello regionale si può definire ancora di Cenrodestra, mentre a livello nazionale si è trasformata in Destracentro. L’apertura di dialogo terzo polista muove da un semplice assunto: “Non premieremo scelte trainate da populismi”. L’assist all’attuale maggioranza è formidabile. Non si pala di “Lista Fedriga” (“oggi non è un soggetto politico”) ma si tiene conto di un aspetto politico non marginale: il ragionamento di Fedriga. In tal senso le sfumature sono molteplici comprese quelle che vanno nella direzione di evitare che anche in regione si verifichi una deriva a destra troppo marcata. In realtà sono già in molti a guardare al modello Monfalcone (Lista Cisint e Lega che ha guadagnato voti) come spunto per allargare il più possibile la coalizione alle componenti moderate. L’apertura di oggi ha subito messo in allarme anche i vertici del centrodestra udinese. Un’assimetria del Terzo Polo fra Udine e Regionali sarebbe incomprensibile agli elettori, e non è un mistero che Telesca, Rizza, De Monte puntino su De Toni candidato sindaco. A Roma si pestano i piedi sui ministeri, ma in Friuli il capitolo 25 settembre è già chiuso.