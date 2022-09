FedrigaPresidente Exxx…Polzive!!! Salvini non si tocca. Zaia non si schioda dal Veneto. Il Max friulano assicura: “Ci sarà la lista del presidente, non mi affascina l’idea di ministro”.

A mente fredda e dopo consigli federali, iscritti furiosi, autonomisti impazienti, il prato di Pontida e il 25 settembre, Fedriga ha analizzato oggi di fronte ai giornalisti l’esito delle urne con una certezza: “La Lista Fedriga ci sarà, e mi sembra che su questo tutte le forze politiche abbiano ribadito la volontà di continuare insieme confermando il percorso fatto in questi anni che, fra mille difficoltà, ritengo sia stato positivo”. Sul risultato della Lega alle Politiche, Fedriga afferma: “Ci aspettavamo di più, lo ha detto anche il segretario; dobbiamo sapere cosa è mancato – osserva il presidente – dobbiamo dare risposte al paese. Dobbiamo essere consapevoli che siamo maggioranza in Italia. Ministro? Mi piacerebbe rimanere in Friuli Venezia Giulia e ricandidarmi alla regione e, come ho sempre detto, poi dipenderà dalla fiducia che vorranno darmi i cittadini”. Tornando ai risultati di domenica: “E’ ovvio che il risultato non è stato esaltante per la Lega ma non bisogna drammatizzare, bisogna capire dove ci sono stati i problemi, analizzare con senso critico interno ma con l’ottimismo di costruire e andare avanti insieme. Le drammatizzazioni non mi appartengono”.