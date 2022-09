BurrascaSchirilò Exxx…Polzive!!! La vice questora No Vax licenziata dalla Polizia. Era candidata con Italexit. “Non avevo il diritto di di affermare le mie ragioni”.

Nunzia Alessandra Schilirò è stata destituita dalla polizia. A darne l’annuncio è stata lei stessa, oggi, con un video su YouTube. La notifica del licenziamento le è arrivata ieri pomeriggio dopo che nei suoi confronti erano stati aperti 7 procedimenti disciplinari per essersi schierata apertamente contro il green pass dal palco della manifestazione contro la certificazione verde organizzata in piazza San Giovanni a Roma il 25 settembre dello scorso anno. Afferma l’ex vice questore:

“Il 28 settembre 2022 è stato decretato che i dirigenti di Polizia sono schiavi del Governo di turno. Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita! Licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per tutte le mie successive dichiarazioni. Quelle, per esempio, in difesa dei portuali di Trieste, aggrediti a colpi di idrante, quando stavano seduti a terra, con il rosario in mano.