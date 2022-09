Fabio Tuiach condannato a due anni di reclusione. Aveva pubblicato un post omofobo.

L’ex consigliere comunale no vax e no Green pass Fabio Tuiach è stato condannato a due anni di reclusione, senza sospensione condizionale della pena per il post omofobo pubblicato sul social russo VKontakte nel febbraio 2021 in cui si ravvisava un chiaro riferimento all’aggressione subita pochi giorni prima dall’attivista Lgbt Antonio Parisi. Il reato è diffamazione. Se la condanna non sarà ridotta nei successivi gradi di giudizio l’ex politico, ex pugile ed ex portuale, difeso d’ufficio dall’avvocato Dario Lunder, rischia il carcere anche se potrebbe comunque chiedere al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa.

È una sentenza destinata ad avere un risalto nazionale, non solo per l’entità della condanna, quella pronunciata questo giovedì 29 settembre da Francesco Antoni che presiedeva il collegio giudicante del Tribunale nel processo, in cui Parisi si era costituito parte civile con l’avvocato Maria Genovese, così come l’associazione milanese “I Sentinelli”, attiva per combattere ogni forma di discriminazione nel Paese.