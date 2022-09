FriulanoBaccano Exxx…Polzive!!! Dopo le idrovore collassate il Consorzio Bonifica si dà alle cenette. Stasera vertice a Virco (Ud). Assoldati due avvocati per spiumare gli agricoltori indietro coi pagamenti.

I segni nella bassa friulana sono ancora ben visibili. Alla prima bufera autunnale di 15 giorni fa alcune frazioni di Fiumicello (fonte sindaco) sono finite allagate e i generatori di Aquileia, a causa fulminazioni, sono saltati e bloccato le idrovore. Allagati i vigneti e i terreni circostanti. In questi giorni di forti precipitazioni gli allagamenti sono ormai quotidiani e gli impianti, le manutenzioni dei canali e dei torrenti sono messi a dura prova. Il tema della pulizia dei canali è stato sollevato recentemente a Pagnacco dove l’amministrazione, per evitare allagamenti, ha chiesto al Consorzio di impegnarsi nella manutenzione e pulizia del torrente Cormor e degli altri corsi d’acqua che interessano il territorio comunale. Evidentemente in comune vogliono prevenire certi disastri. Forse per tal motivo è stato organizzato per questa sera a Virco di Bertiolo (Ud) un incontro conviviale, una sorta di aperitivo consortile in allegria i cui invitati, personale d’ufficio, operaio e istituzionale, sono rimborsati dalle spese per la trasferta a Bertiolo. Pagato il viaggio per banchettare. La cifra che la presidente ha impegnato per la truppa è di 950 euri. Non è nulla, ma è il simbolo del privilegismo che circonda la massa del Consorzio. Ed è anche un insulto ai poveri coltivatori diretti che, in una stagione difficilissima come quella passata, sono costretti a difendersi dagli avvocati incaricati dalla Presidente di “attivarsi rapidamente per completare le procedure di recupero crediti”. Contadini spiumati senza pietà. Intanto le bricole danzano in Laguna, i tronchi da 8 metri abbandonati per giorni lungo il fiume Stella e le idrovore fuori uso. Stasera però c’è l’aperitivo e per il Consorzio si tratta di “Missione”. Bonifica Gramola Friulana.