AscoltiTV Exxx…Polzive!!! Agosto ruggente per le TV locali: Telefriuli torna sopra i 70mila. Il calcio spinge Udinese Tv che fa record. Telequattro stabile a 53.800 contatti/giorno.

Fermo restando il drammatico calo d’ascolti generale per le tv, il prossimo sarà un autunno effervescente per le emittenti private locali, dimostrato dalla formidabile performance di Udinese Tv registrata domenica 12 settembre data in cui la Tv dei Pozzo ha stampato il record stagionale di 72 mila contatti netti, risultando il canale televisivo locale più seguito tra le emittenti rilevate da Auditel in regione. Se si guardano i resoconti del mese di agosto, la partita del primato per le emittenti del Friuli Venezia Giulia fa pensare a un autunno molto aggressiva. Nell’ottavo mese dell’anno viene registrato il balzo di Telefriuli che si riporta a 71 mila 567 contatti giornalieri, vicinissima ai 75.500 del mese di gennaio. Nello stesso mese viene confermato il trend in ascesa di Udinese Tv che inizia a capitalizzare i risultati della posizione sul canale di ricezione fissato al numero 12 rispetto al lontanissimo 110 precedente. Dai 13 mila contatti giornalieri del mese di gennaio, l’emittente di piazza XX settembre è salita ad agosto a 38mila 726. Con l’Udinese calcio che continua a galoppare i prossimi mesi saranno sicuramente di alto livello per l’emittente dei Pozzo.

Resta ingessata ai 53.841 contatti giornalieri Telequattro dopo i clamorosi sprint di un anno fa relativamente alla campagna elettorale delle comunali di Trieste e il caso D’Agostino. In quei tempi la Tv aveva superato i 100mila contatti.

Per quanti riguarda il Veneto, Antenna Tre domina la platea con 357.720 contatti/giorno davanti a Telenuovo 329.000, Rete Veneta, 226.636 e TVA Vicenza a 210 mila.