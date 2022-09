ClasseOperaia Exxx…Polzive!!! Lavoratori stranieri sfruttati alla Fincantieri. 32 persone a processo. Nei guai due triestini e un udinese.

Prende il nome di “Metodo Fincantieri” quello che è finito sotto i riflettori della Procura di Venezia che ha chiesto il rinvio a giudizio di 32 imputati accusati a vario titolo di sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi nonché di corruzione tra privati. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 24 novembre. I dipendenti di Fincantieri imputati sono: Carlo De Marco di Trieste, Vito Cardella di Palermo, Luca De Rossi di Mira, Andrea Bregante di Genova, Matteo Romeo di Treviso e Mauro Vignoto di Spinea. Costoro sono accusati di sfruttamento di lavoratori e di corruzione. Matteo Amato di Chioggia, Alberto Scarpa e Michele Bellunato di Mira, Michele Vianello Chioggia ed Enrico Beltrame di Porto Viro (accusati solo di corruzione). Accusa di sfruttamento dei lavoratori per Antonio Quintano di Oriago, direttore dello stabilimento di Marghera. Sfruttamento per Massimo Stefani di Trieste, Francesco Ciaravola di Napoli e Alessandro Ganzit di Udine. L’architetto di Costa Crociere Massimiliano Lo Re è accusato di corruzione.

In pratica funzionari e dirigenti imponevano alle ditte subappaltanti prezzi troppo bassi per realizzare le lavorazioni previste impossibili da sostenere se non abbassando i compensi agli operai (quasi tutti del Bangladesh o albanesi) costretti a turni massacranti. Stipendi da fame niente straordinari o festivi né ferie pagate. I lavoratori di nazionalità bengalese avevano a tutti i costi bisogno del lavoro per ottenere il permesso di soggiorno. Dirigenti e dipendenti di Fincantieri ricevevano regali di vario tipo e somme di denaro per l’ottenimento del rinnovo delle commesse per le ditte in appalto. Fincantieri Marghera.