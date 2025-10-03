RobertiConcerti Exxx…Polzive!!! Siamo peggio degli Ayatollah. L’Assessore regionale Fvg tira fuori la verità mondiale sui cortei: “Manifestazioni illegali e cori che inneggiano alla pace in realtà vogliono la cancellazione di Israele”.

“La manifestazione pro Pal di ieri ha bloccato la città di Trieste illegalmente non ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sulla pubblica sicurezza e se è vero che solo una parte del corteo ha compiuto violenze assaltando la stazione ferroviaria, è altrettanto vero che tutti coloro che stanno invocando la <>, slogan purtroppo ripetuti oggi al corteo Cgil, inneggiano di fatto alla cancellazione di Israele e del suo popolo“. È quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

“Tornando poi al corteo non annunciato di ieri – ha rilevato Roberti – mi domando a cosa si sia riferito lo striscione che apriva la manifestazione e che recitava <> se non un sostegno all’organizzazione terroristica di Hamas. E attenzione a chi soffia sul fuoco perché poi i più esaltati possono dare adito a eventi pericolosi dall’esito imprevedibile”, così Roberti.

“Le opposizioni non facciano finta di niente né minimizzino con la speranza di raccattare qualche voto in più – ha aggiunto l’assessore – e condannino invece atteggiamenti irresponsabili che mettono a repentaglio i servitori dello Stato posti a tutela di tutti i cittadini, i quali hanno tutto il diritto andare a lavorare, muoversi e agire liberamente, a dispetto di una componente molto agitata e rumorosa ma minoritaria della nostra comunità alimentando, nel contempo, un antisemitismo che richiama periodi bui”.